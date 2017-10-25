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25.10.2017 11:47 Тулячка считает, что работу скорой помощи можно улучшить сообща Полина Ермолаева





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На кону - человеческая жизнь. И каждый из сотрудников узловской скорой это отчетливо понимает. Однако, взаимопонимание между теми, кто оказывает помощь, и ее получает, возникает далеко не всегда. «В функции скорой помощи входит оказание экстренной помощи, а не неотложной. Это те жизнеугрожающие состояния, которые могут привести к летальному исходу. Всё остальное – поликлиническое звено, участковые врачи, неотложная помощь», - пояснил заведующий отделением скорой помощи ГУЗ «Узловская районная больница» Роман Большаков.



Новая программа - единая информационная система, призвана структурировать работу скорой помощи, избавить ее от лишних бумажных дел. «При поступлении вызова на планшет мы изменяем статус на «принят», на компьютере диспетчера отображается, что бригада находится на вызове», - рассказала сотрудница бригады скорой помощи.



Но не одна суперсовременная программа не способна заменить людей… А с кадрами - конкретнее с фельдшерами - в регионе беда. Потому наш призыв в соцсетях оставить отзыв о своем опыте вызова скорой помощи нашел такой отклик: за день из полусотни сообщений - только четыре положительных.



Валентина Евдокимова - мама 14 детей! Совсем недавно с усыновленным мальчиком, страдающим ДЦП, случилась беда. Дозвониться до скорой помощи удалось только через два часа, и то помог минздрав. Инициативная от природы Валентина решила, что так дальше продолжаться не может. «80% обращающихся жалуются на то, что похоронные конторы приезжают раньше скорой помощи. Оставшиеся 20% расходятся между некачественной помощью и непринятием в больницу. Я предлагаю нам спасать себя самим», - говорит Валентина.



Кто, если не мы?! Сегодня Валентина призывает людей, не дождавшихся скорой помощи, присылать свои истории в ее группу в Одноклассниках. Она уверена, что неравнодушных людей много - стоит только собраться с представителями администрации и донести до них каждую трагедию - и вместе подумать, как жить дальше. И главное слово здесь - ЖИТЬ!



Зачастую в их работе речь идет даже не о минутах, а о секундах. Вот в диспетчерскую поступает сигнал. А вот бригада уже спешит туда, где их помощь нужна прямо сейчас.На кону - человеческая жизнь. И каждый из сотрудников узловской скорой это отчетливо понимает. Однако, взаимопонимание между теми, кто оказывает помощь, и ее получает, возникает далеко не всегда. «В функции скорой помощи входит оказание экстренной помощи, а не неотложной. Это те жизнеугрожающие состояния, которые могут привести к летальному исходу. Всё остальное – поликлиническое звено, участковые врачи, неотложная помощь», - пояснил заведующий отделением скорой помощи ГУЗ «Узловская районная больница» Роман Большаков.Новая программа - единая информационная система, призвана структурировать работу скорой помощи, избавить ее от лишних бумажных дел. «При поступлении вызова на планшет мы изменяем статус на «принят», на компьютере диспетчера отображается, что бригада находится на вызове», - рассказала сотрудница бригады скорой помощи.Но не одна суперсовременная программа не способна заменить людей… А с кадрами - конкретнее с фельдшерами - в регионе беда. Потому наш призыв в соцсетях оставить отзыв о своем опыте вызова скорой помощи нашел такой отклик: за день из полусотни сообщений - только четыре положительных.Валентина Евдокимова - мама 14 детей! Совсем недавно с усыновленным мальчиком, страдающим ДЦП, случилась беда. Дозвониться до скорой помощи удалось только через два часа, и то помог минздрав. Инициативная от природы Валентина решила, что так дальше продолжаться не может. «80% обращающихся жалуются на то, что похоронные конторы приезжают раньше скорой помощи. Оставшиеся 20% расходятся между некачественной помощью и непринятием в больницу. Я предлагаю нам спасать себя самим», - говорит Валентина.Кто, если не мы?! Сегодня Валентина призывает людей, не дождавшихся скорой помощи, присылать свои истории в ее группу в Одноклассниках. Она уверена, что неравнодушных людей много - стоит только собраться с представителями администрации и донести до них каждую трагедию - и вместе подумать, как жить дальше. И главное слово здесь - ЖИТЬ!







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