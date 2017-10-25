НОВОСТИ | Общество







25.10.2017 11:17 В Тульской области запустили новую информационную систему скорой помощи Вести-Тула





| фото |



По словам Третьякова, «это существенно сократило время выезда бригад на экстренные вызовы. Количество непринятых вызовов со службы 112 по области сократилось с 25% в июле 2017 года до нуля в сентябре. С начала внедрения информационной системы с 24 июля по текущий момент в систему внесена информация о 53 тысячах вызовов скорой медицинской помощи».



В Тульской области запустили новую информационную систему скорой медицинской помощи. Об этом губернатору сообщил министр регионального здравоохранения Андрей Третьяков. Она интегрирована с системами ГЛОНАСС, 112 и «Инфоклиникой». Главная задача новой программы − сокращение время ожидания врача.По словам Третьякова, «это существенно сократило время выезда бригад на экстренные вызовы. Количество непринятых вызовов со службы 112 по области сократилось с 25% в июле 2017 года до нуля в сентябре. С начала внедрения информационной системы с 24 июля по текущий момент в систему внесена информация о 53 тысячах вызовов скорой медицинской помощи».







Читать @gtrktula

















