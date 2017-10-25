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25.10.2017 10:58 Алексей Дюмин и руководство «P&G» договорились об увеличении налоговых поступлений Вести-Тула





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Глава региона напомнил, что соглашение об инвестировании 5 миллиардов рублей в новые проекты было подписано в июне этого года на Петербургском международном экономическом форуме. Так же речь зашла об увеличении суммы по налогу на прибыль в бюджет региона.



«Мы обсуждали возможные изменения в структуре бизнеса компании, которые поспособствуют увеличению налоговых поступлений в бюджет Тульской области. Предлагаю эту тему обсудить и сегодня», - сказал Алексей Дюмин.



«Мы ожидаем, что в связи с той реструктуризацией, которую мы планируем, налоговая нагрузка сместится в Тульскую область, что вызовет значительный рост налоговых поступлений. Это от 10 до 17 миллионов долларов в год», - ответил вице-президент компании «Проктер энд Гэмбл» Макдональд Тим.



Прошла рабочая встреча губернатора Тульской области Алексея Дюмина с руководством компании «Проктер энд Гэмбл», в ходе которой стороны обсудили вопросы сотрудничества.Глава региона напомнил, что соглашение об инвестировании 5 миллиардов рублей в новые проекты было подписано в июне этого года на Петербургском международном экономическом форуме. Так же речь зашла об увеличении суммы по налогу на прибыль в бюджет региона.«Мы обсуждали возможные изменения в структуре бизнеса компании, которые поспособствуют увеличению налоговых поступлений в бюджет Тульской области. Предлагаю эту тему обсудить и сегодня», - сказал Алексей Дюмин.«Мы ожидаем, что в связи с той реструктуризацией, которую мы планируем, налоговая нагрузка сместится в Тульскую область, что вызовет значительный рост налоговых поступлений. Это от 10 до 17 миллионов долларов в год», - ответил вице-президент компании «Проктер энд Гэмбл» Макдональд Тим.





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