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24.10.2017 18:47 Главный тульский следователь рассказал о делах в отношении врачей Вести-Тула





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Отвечая на вопросы ведущего, главный тульский следователь в числе прочего рассказал, что на сегодняшний день в регионе возбуждено 16 уголовных дел в отношении медицинских работников: «Это много, серьёзный ресурс мы затрачиваем. Люди зачастую недовольны, но хочу попросить, чтобы люди относились с пониманием. Мы не допускаем фактов волокиты, стараемся максимально тщательно во всем разобраться. Когда эту работу проведем, то сможем сложить определенную картину, сможем поделиться результатами с профильным министерством».



Полную версию интервью Александра Старикова смотрите сегодня в 19.30 на телеканале «Россия 24».



Первое большое интервью на тульской земле. Сегодня гостем студии телеканала «Россия 24» стал руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области Александр Стариков, который вступил в должность в конце августа этого года.Отвечая на вопросы ведущего, главный тульский следователь в числе прочего рассказал, что на сегодняшний день в регионе возбуждено 16 уголовных дел в отношении медицинских работников: «Это много, серьёзный ресурс мы затрачиваем. Люди зачастую недовольны, но хочу попросить, чтобы люди относились с пониманием. Мы не допускаем фактов волокиты, стараемся максимально тщательно во всем разобраться. Когда эту работу проведем, то сможем сложить определенную картину, сможем поделиться результатами с профильным министерством».Полную версию интервью Александра Старикова смотрите сегодня в 19.30 на телеканале «Россия 24».





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