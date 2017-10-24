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НОВОСТИ | Общество



24.10.2017 17:47 Туляки смогли прикоснуться к искусству дизайна стола
Вести-Тула

Туляки смогли прикоснуться к искусству дизайна стола

| фото |
«И осень прекрасна, когда на душе весна» - в этом уверена Ольга Крупий, декоратор и организатор выставки дизайна стола в Тульской филармонии. В экспозиции «Под музыку осеннего дождя» вниманию зрителей были представлены шесть инсталляций столов в морской тематике, осенней, зимней и весенней. История сервировки стола прошла длительный путь развития.

Гости филармонии могли убедиться, что декорирование может стать настоящим искусством. Причем не только наглядно, но и на практике, посетив мастер-классы Ольги Крупий. По её словам, «за столом происходят не только повседневные события – завтрак, обед и ужин – но и праздничные события, деловые встречи и совещания. Композиционно можно преобразить любой стол. Идеи приходят и не повторяются. Это уже не первая выставка, и каждый раз и Рождество, и весна, и морской стол звучат по-разному».
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