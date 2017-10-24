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24.10.2017 17:30 В Кимовске водитель попытался скрыться от инспекторов ДПС Вести-Тула





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Кроме того, при проведении рейдовых мероприятий в Кимовске один из водителей проигнорировал законное требование сотрудников ГИБДД остановиться. Инспекторы ДПС были вынуждены догонять нарушителя. В отношении него был составлен соответствующий административный материал.



В регионе продолжаются рейды «Нетрезвый водитель». Только за минувшие выходные в Кимовском, Суворовском районах и городе Донском было установлено более 50 административных правонарушений: управление транспортным средством в состоянии опьянения, не имея прав на управление или же нарушение правил перевозки детей.Кроме того, при проведении рейдовых мероприятий в Кимовске один из водителей проигнорировал законное требование сотрудников ГИБДД остановиться. Инспекторы ДПС были вынуждены догонять нарушителя. В отношении него был составлен соответствующий административный материал.





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