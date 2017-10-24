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24.10.2017 17:23 Чиновники: тульские водители пренебрегают дублёрами улицы Металлистов Вести-Тула





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Частично главную артерию центра можно было бы существенно разгрузить, уверены чиновники, если бы водители не пренебрегали улицами-дублерами Металлистов - Союзной и Денисовским переулком. А они, согласно данным мониторинга, в часы пик свободны. По словам заместителя главы администрации Тулы Алексея Крыгина, «нагрузка транспортная на улично-дорожную сеть в часы пик приблизительно одинаковая, реально возрастает она в пятницу».



Почему разработанная схема не работает, и действительно ли заторы создают ДТП и нежелание водителей перестроить маршруты? Или все-таки предложенная система неудобна? Мы предложили проверить и проехать в любой будний день с 17 до 18 по центру Тулы на машине. Алексей Крыгин дал согласие. О результатах обязательно расскажем в следующих выпусках.



Коллапс и ныне там. В городской администрации в очередной раз прошел брифинг, посвященный затрудненному движению в центре Тулы в часы пик. Ни вопросов, ни ответов, признаться, новых не появляется. Пробки есть, признают городские власти, однако уверяют - на Советской они были и до перекрытия улицы Металлистов, от Зареченского моста и до Пролетарского.Частично главную артерию центра можно было бы существенно разгрузить, уверены чиновники, если бы водители не пренебрегали улицами-дублерами Металлистов - Союзной и Денисовским переулком. А они, согласно данным мониторинга, в часы пик свободны. По словам заместителя главы администрации Тулы Алексея Крыгина, «нагрузка транспортная на улично-дорожную сеть в часы пик приблизительно одинаковая, реально возрастает она в пятницу».Почему разработанная схема не работает, и действительно ли заторы создают ДТП и нежелание водителей перестроить маршруты? Или все-таки предложенная система неудобна? Мы предложили проверить и проехать в любой будний день с 17 до 18 по центру Тулы на машине. Алексей Крыгин дал согласие. О результатах обязательно расскажем в следующих выпусках.





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