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НОВОСТИ | Общество



24.10.2017 16:14 Против гриппа привились около 450 тысяч жителей Тульской области
Вести-Тула

Против гриппа привились около 450 тысяч жителей Тульской области

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Массовая вакцинация против гриппа продолжается в учреждениях здравоохранения Тульского региона. По последним данным против гриппа привито около 450 тысяч жителей области. Благоприятная ситуация для проведения профилактических прививок сохраняется, заболеваемость ОРВИ остается ниже порогового уровня.

За прошедшую неделю в области зарегистрировано почти 6 тысяч случаев заболеваний, что ниже эпидемического порога на 36%. Циркулируют вирусы не гриппозной этиологии.











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