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НОВОСТИ | Общество



24.10.2017 14:09 Валерий Сухов отметил свой юбилей
"Вести-Тула"



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Валерий Сухов - балетмейстер-постановщик театра костюма «Контур» –- отметил свой день рождения. Ему исполнилось 60 лет. Тридцать из которых, он посвятил своему театру.

Юбилей руководителя отметили накануне в Тульском драматическом театре драмы праздничной программой, собранной из спектаклей «Венецианский карнавал», «Грёзы Пьеро», «Эхо любви», «Гармония и хаос». В которых, кстати, задействована и наша коллега, специальный корреспондент Алина Фурсенко.

Валерий Сухов является автором танцевальных номеров почти всех спектаклей театра. Всегда работает азартно, с полной творческой самоотдачей. Умеет через пластику раскрыть характер персонажа, передать конфликт сцены, создать нужную атмосферу и настроение.

«Я счастливый человек, потому что делаю то, что мне нравится. Каждая репетиция, каждый номер, каждая программа для меня, как способ самовыражения и бесконечной любви к тому делу, которое я делаю», - говорит Валерий Сухов.














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