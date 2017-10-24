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24.10.2017 14:09 Валерий Сухов отметил свой юбилей "Вести-Тула"





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Юбилей руководителя отметили накануне в Тульском драматическом театре драмы праздничной программой, собранной из спектаклей «Венецианский карнавал», «Грёзы Пьеро», «Эхо любви», «Гармония и хаос». В которых, кстати, задействована и наша коллега, специальный корреспондент Алина Фурсенко.



Валерий Сухов является автором танцевальных номеров почти всех спектаклей театра. Всегда работает азартно, с полной творческой самоотдачей. Умеет через пластику раскрыть характер персонажа, передать конфликт сцены, создать нужную атмосферу и настроение.



«Я счастливый человек, потому что делаю то, что мне нравится. Каждая репетиция, каждый номер, каждая программа для меня, как способ самовыражения и бесконечной любви к тому делу, которое я делаю», - говорит Валерий Сухов.

Валерий Сухов - балетмейстер-постановщик театра костюма «Контур» –- отметил свой день рождения. Ему исполнилось 60 лет. Тридцать из которых, он посвятил своему театру.Юбилей руководителя отметили накануне в Тульском драматическом театре драмы праздничной программой, собранной из спектаклей «Венецианский карнавал», «Грёзы Пьеро», «Эхо любви», «Гармония и хаос». В которых, кстати, задействована и наша коллега, специальный корреспондент Алина Фурсенко.Валерий Сухов является автором танцевальных номеров почти всех спектаклей театра. Всегда работает азартно, с полной творческой самоотдачей. Умеет через пластику раскрыть характер персонажа, передать конфликт сцены, создать нужную атмосферу и настроение.«Я счастливый человек, потому что делаю то, что мне нравится. Каждая репетиция, каждый номер, каждая программа для меня, как способ самовыражения и бесконечной любви к тому делу, которое я делаю», - говорит Валерий Сухов.









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