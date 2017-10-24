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|24.10.2017 13:40 Туляки приняли участие во Всероссийской акции «Живи, лес!»
|"Вести-Тула"
В рамках Всероссийской акции «Живи, лес!» тульские энергетики высадили почти две тысячи однолетних саженцев сосны на территории Ленинского лесничества. Надо сказать, что персонал Тульских, Новомосковских, Суворовских и Ефремовских сетей филиала «Тулэнерго» не первый год принимает активное участие в подобных мероприятиях.
Работы по лесовосстановлению имеют особое значение для увеличения площади лесов за счет молодых деревьев на бывших гарях и на территориях, пострадавших от эпидемий насекомых-вредителей.
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