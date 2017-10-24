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|24.10.2017 13:30 Тульские библиотеки будут безвозмездно раздавать книги
|"Вести-Тула"
Тульские библиотеки будут безвозмездно раздавать тулякам списанные издания, подарив книгам вторую жизнь. Акция продлится до 31 октября. Ознакомиться со списками книг и журналов, предлагаемых к бесплатной раздаче, можно только при посещении библиотек, участвующих в акции.
В целом, речь идет об изданиях, потерявших «товарный» вид, редко запрашиваемых читателями, также - устаревших, которым не место на библиотечных полках, но которыми могут пополнить свои домашние библиотеки частные собиратели и коллекционеры.
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