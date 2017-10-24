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НОВОСТИ | Общество



24.10.2017 13:17 В городе Новомосковске близится к завершению проект «Большая вода»
"Вести-Тула"



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Близится к завершению масштабный проект «Большая вода» в Новомосковске. Жители, наконец, избавятся от давних проблем с водоснабжением. В настоящее время завершены ремонтные работы на станции второго подъёма вблизи деревни Грибовка.

По словам новомосковского главы Вадима Жерздева, ускорен темп работы подрядной организации, увеличено количество работающих на скважинах людей. Есть уверенность, что к 1-ому ноября работы будут закончены. По их завершению запланирован торжественный пуск «Большой воды» в Новомосковск.












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