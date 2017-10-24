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НОВОСТИ | Общество



24.10.2017 12:19 В школе имени Шипунова начались занятия
"Вести-Тула"



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Начались занятия в школе имени Аркадия Шипунова. Создание цепочки "специализированная школа - ВУЗ – предприятие" - это новая страница в системе подготовки кадров для оборонной промышленности.

В результате соглашения между Правительством Тульской области, «КБ Приборостроения», Тульским госуниверситетом, администрацией Тулы и лицеем № 2 в прошлом году открылось это специализированное учебное заведение дополнительного образования с углубленным изучением физики и математики. Отбор в школу имени Шипунова проходил по результатам физико-математической олимпиады. По приглашению КБП занятия здесь проводят ведущие педагоги страны.

Как рассказал заместитель директора по управлению персоналом АО «КБП им. академика А.Г.Шипунова» Сергей Иванов, «…в прошлом году у нас занимались около ста детей. Шестьдесят из них в десятом классе, сорок - в одиннадцатом. В этом году примерно такое же распределение. Ребята, которые окончили одиннадцатый класс и успешно сдали ЕГЭ, поступили в ведущие технические вузы России».















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