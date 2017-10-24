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24.10.2017 12:02 Бывшего мэра Тулы заочно заключили под стражу "Вести-Тула"





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Следствие обвиняет Толкачеву в мошенничестве, хищении в крупном размере, совершённом путём обмана с использованием служебного положения. Вот как сегодня бывший мэр областной столицы прокомментировала решение суда.



Решение суда бывший тульский мэр прокомментировала по телефону. «Это есть очередная форма беззакония. Мы будем двигаться в законодательном поле, через суды, через обращения», - сказала Алиса Толкачева.

Правоохранительные органы ищут бывшего мэра Тулы и учредителя фирмы «РЭМС» Алису Толкачёву. С июля 2017 она была объявлена в международный розыск, а 20 октября Пролетарский районный суд заочно заключил её под стражу.Следствие обвиняет Толкачеву в мошенничестве, хищении в крупном размере, совершённом путём обмана с использованием служебного положения. Вот как сегодня бывший мэр областной столицы прокомментировала решение суда.Решение суда бывший тульский мэр прокомментировала по телефону. «Это есть очередная форма беззакония. Мы будем двигаться в законодательном поле, через суды, через обращения», - сказала Алиса Толкачева.











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