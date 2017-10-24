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НОВОСТИ | Общество



24.10.2017 11:48 Жители деревни Алексеевка добились ремонта дороги
"Вести-Тула"



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В Кимовском районе 150 жителей деревни Алексеевка добились ремонта дороги. Участок длиной около двух километров от районного центра до населенного пункта в ремонте остро нуждался, но в плане администрации на этот год изначально не значился.

В итоге, после того как жители дошли с жалобами до областного правительства, метровые ямы подлатали срезанным асфальтом и запланировали на будущий год уже нормальный ремонт.

«С 2017 года мы пошли в сельские поселения. – Рассказывает заместитель главы администрации Кимовского района Олег Михайлин. – В 2018 году у нас в планах ремонт дорог в частном секторе города и в поселениях, с числом жителей более 300 человек».














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