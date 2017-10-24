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НОВОСТИ | Общество



24.10.2017 11:09 Тульская область будет сотрудничать с одним из ведущих вузов страны
София Гафарова



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Кузницей дипломатических кадров называют МГИМО. Здесь готовят будущих экономистов, управленцев, юристов, политологов, специалистов в сфере массовых коммуникаций. Особое внимание уделяется подготовке кадров для регионов.

С рабочим визитом МГИМО посетил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Сначала он встретился со студентами разных факультетов и курсов. Из двухсот человек было двадцать два туляка. Первым слово дали нашим землякам, которых волнует развитие области.

«Наш конек – промышленность. В прошлом году инвестиции в промышленность составили около 112,5 млрд. рублей. В этом году в регионе начнут работать 22 крупных предприятия. Инвестиции в них составили порядка 35-36 млрд. рублей. В настоящее время в приоритете инвестиции в инновации. В прошлом году была создана особая экономическая зона, в которой уже появляются резиденты, использующие перспективные технологии», - отметил Алексей Дюмин.

Молодёжь интересовало насколько главе региона было сложно перейти с военной службы на гражданскую. Ответ был кратким: крепкий тыл - залог успеха. Спрашивали о трудоустройстве молодёжи, экологии региона, просили совета как у успешного управленца. После встречи со студентами состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между тульским регионом и МГИМО. По словам губернатора, «…соглашение позволит выявлять одаренных детей. Второе направление – это совместные мероприятия по профориентации».

Само соглашение предполагает также возможность повышения квалификации педагогов и трудоустройство выпускников вуза по возвращению домой. Половина всех студентов в МГИМО сегодня не москвичи. Пятьдесят из них - из Тульской области. И как было отменено, новое соглашение позволит пополнить ряды будущих международников туляками.
















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