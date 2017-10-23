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|23.10.2017 18:37 СУ СК просит туляков помочь в розыске педофила
|"Вести-Тула"
Внимание, разыскивается педофил! 13-ого октября неизвестный совершил действия сексуального характера в отношении 13-летней девочки в подъезде её дома по улице Белкина. Камера уличного наблюдения зафиксировала преступника.
Как рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Зинаида Каминская, «…в правоохранительные органы обратились родители пострадавшей девочки. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 132-ой УК - «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».
Следователи просят помочь в поисках этого мужчины. Если вы обладаете какой-либо информацией, обязательно сообщите по телефону 02 или в отдел криминалистики Следственного управления по телефону 36-37-88.
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