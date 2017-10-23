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23.10.2017 18:06 45 лет назад в небе над Тулой произошла авиакатастрофа "Вести-Тула"





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Из-за сложных погодных условий самолеты из Тулы и Брянской области столкнулись. Произошло это в районе села Берники. В катастрофе погибли все 27 человек. В Тульском заречье на Спасском кладбище в память о погибших летчиках установлен мемориал.







Сегодня исполняется 45 лет авиакатастрофе, произошедшей в небе над Тулой. 23 октября 1972 года, во время учений в командно-диспетчерском пункте аэродрома Клоково, отключилась электроэнергия. Резервный генератор по роковому стечению обстоятельств тоже не удалось запустить сразу.Из-за сложных погодных условий самолеты из Тулы и Брянской области столкнулись. Произошло это в районе села Берники. В катастрофе погибли все 27 человек. В Тульском заречье на Спасском кладбище в память о погибших летчиках установлен мемориал.

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