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23.10.2017 16:50 Тульский велогонщик завоевал «серебро» чемпионата Европы Вести-Тула





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Для 20-летнего Максима Пискунова это первая медаль чемпионатов Европы в «элите». Команда «Marathon Tula Cycling Team» была создана в начале 2017 года по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина и президента инвестиционной компании «Марафон Групп» Александра Винокурова с целью поддержки и развития российского велоспорта.



Основными задачами проекта являются достижение стабильно высоких результатов на международных соревнованиях и подготовка спортсменов, входящих в сборную команду России, к Олимпийским играм 2020 года в Токио.



В Берлине завершился второй день финалов чемпионата Европы по велоспорту на треке, призером которого стал гонщик команды «Marathon Tula Cycling Team» Максим Пискунов. Он завоевал «серебро» в гонке с выбыванием, проиграв только сопернику из Бельгии Гербену Тайссену. Третьим стал португалец Руй Оливейра.Для 20-летнего Максима Пискунова это первая медаль чемпионатов Европы в «элите». Команда «Marathon Tula Cycling Team» была создана в начале 2017 года по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина и президента инвестиционной компании «Марафон Групп» Александра Винокурова с целью поддержки и развития российского велоспорта.Основными задачами проекта являются достижение стабильно высоких результатов на международных соревнованиях и подготовка спортсменов, входящих в сборную команду России, к Олимпийским играм 2020 года в Токио.

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