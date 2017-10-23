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НОВОСТИ | Общество



23.10.2017 16:50 Тульский велогонщик завоевал «серебро» чемпионата Европы
Вести-Тула

Тульский велогонщик завоевал «серебро» чемпионата Европы

| фото |
В Берлине завершился второй день финалов чемпионата Европы по велоспорту на треке, призером которого стал гонщик команды «Marathon Tula Cycling Team» Максим Пискунов. Он завоевал «серебро» в гонке с выбыванием, проиграв только сопернику из Бельгии Гербену Тайссену. Третьим стал португалец Руй Оливейра.

Для 20-летнего Максима Пискунова это первая медаль чемпионатов Европы в «элите». Команда «Marathon Tula Cycling Team» была создана в начале 2017 года по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина и президента инвестиционной компании «Марафон Групп» Александра Винокурова с целью поддержки и развития российского велоспорта.

Основными задачами проекта являются достижение стабильно высоких результатов на международных соревнованиях и подготовка спортсменов, входящих в сборную команду России, к Олимпийским играм 2020 года в Токио.











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