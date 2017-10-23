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23.10.2017 16:32 В Туле открылся новый музей "Вести-Тула"





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Тула всегда славилась не только оружейным мастерством, но и плотницким делом. В 19-м веке создавались целые артели, которые выполняли заказы. Сегодня деревянная резьба - единственное, что напоминает об этих умельцах.



«Для наших предков декоративные части дома – это отражение мировоззрения того времени, когда каждый элемент был наделен определенным смыслом. Это обращение к силам природы, чтобы защитить свой дом от злых сил», - рассказывает специалист тульского историко-культурного центра Кристина Бусунган.



Основную часть экспонатов в фонд музея тульского деревянного зодчества передали местные жители. Эти наличники совсем недавно имели определенный адрес и украшали фасады домов, а теперь стали культурным достоянием.Тула всегда славилась не только оружейным мастерством, но и плотницким делом. В 19-м веке создавались целые артели, которые выполняли заказы. Сегодня деревянная резьба - единственное, что напоминает об этих умельцах.«Для наших предков декоративные части дома – это отражение мировоззрения того времени, когда каждый элемент был наделен определенным смыслом. Это обращение к силам природы, чтобы защитить свой дом от злых сил», - рассказывает специалист тульского историко-культурного центра Кристина Бусунган.









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