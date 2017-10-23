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23.10.2017 16:28 Крапивну будут преображать под жёстким архитектурным контролем Вести-Тула





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Накануне в село приехал заместитель министра культуры России Олег Рыжков. Сотрудники музея «Ясная Поляна» показали ему здания, которые хотелось бы отреставрировать в первую очередь. Работа на двух объектах по улице Коммунаров начнется уже в будущем году. На них предусмотрено порядка 43 миллионов рублей.



«Потенциал явно есть богатый, но чтобы его раскрыть, нужна очень тонкая творческая работа. Просто так благоустроить городскую среду здесь не получится. Надо пропустить через голову и вести жёсткий архитектурный контроль», - считает заместитель министра культуры России Олег Рыжков.



Облик бывшего уездного города Крапивны преобразится в ближайшем будущем. Здесь планируют отреставрировать несколько исторических зданий, создать набережную и смотровую площадку. Это должно произойти в рамках празднования 500-летия Тульского кремля и Большой засечной черты, в которую при царе Иване Грозном входила и Крапивна.Накануне в село приехал заместитель министра культуры России Олег Рыжков. Сотрудники музея «Ясная Поляна» показали ему здания, которые хотелось бы отреставрировать в первую очередь. Работа на двух объектах по улице Коммунаров начнется уже в будущем году. На них предусмотрено порядка 43 миллионов рублей.«Потенциал явно есть богатый, но чтобы его раскрыть, нужна очень тонкая творческая работа. Просто так благоустроить городскую среду здесь не получится. Надо пропустить через голову и вести жёсткий архитектурный контроль», - считает заместитель министра культуры России Олег Рыжков.





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