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23.10.2017 16:10 «Арсенал» уступил на выезде махачкалинскому «Анжи» Александр Конов





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Счёт был открыт на 8-ой минуте - после подачи углового голкипер «Арсенала» Владимир Габулов срезал мяч в собственные ворота. Отыгралась команда Миодрага Божовича за 5 минут до перерыва - после передачи Кирилла Комбарова точный удар нанёс Сергей Ткачёв.



На 49-ой минуте «Анжи» вновь вышел вперёд - с пенальти не промахнулся Арсен Хубулов. На 64-ой минуте преимущество хозяев удвоилось - выход один на один уверенно реализовал Аяз Гулиев. Уже через минуту Лука Джорджевич после подачи Виктора Альвареса сократил отставание до минимального, но на большее туляков не хватило.



В турнирной таблице «Арсенал» занимает сейчас 9-ое место. В пятницу, 27-го октября, наша команда на своём поле примет ЦСКА. Начало встречи в 19-30.







Тульский «Арсенал» потерпел поражение в матче 14-го тура чемпионата Российской футбольной Премьер-лиги. На выезде «канониры» уступили махачкалинскому «Анжи» - 2:3.Счёт был открыт на 8-ой минуте - после подачи углового голкипер «Арсенала» Владимир Габулов срезал мяч в собственные ворота. Отыгралась команда Миодрага Божовича за 5 минут до перерыва - после передачи Кирилла Комбарова точный удар нанёс Сергей Ткачёв.На 49-ой минуте «Анжи» вновь вышел вперёд - с пенальти не промахнулся Арсен Хубулов. На 64-ой минуте преимущество хозяев удвоилось - выход один на один уверенно реализовал Аяз Гулиев. Уже через минуту Лука Джорджевич после подачи Виктора Альвареса сократил отставание до минимального, но на большее туляков не хватило.В турнирной таблице «Арсенал» занимает сейчас 9-ое место. В пятницу, 27-го октября, наша команда на своём поле примет ЦСКА. Начало встречи в 19-30.

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