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НОВОСТИ | Общество



23.10.2017 16:10 «Арсенал» уступил на выезде махачкалинскому «Анжи»
Александр Конов



| фото |
Тульский «Арсенал» потерпел поражение в матче 14-го тура чемпионата Российской футбольной Премьер-лиги. На выезде «канониры» уступили махачкалинскому «Анжи» - 2:3.

Счёт был открыт на 8-ой минуте - после подачи углового голкипер «Арсенала» Владимир Габулов срезал мяч в собственные ворота. Отыгралась команда Миодрага Божовича за 5 минут до перерыва - после передачи Кирилла Комбарова точный удар нанёс Сергей Ткачёв.

На 49-ой минуте «Анжи» вновь вышел вперёд - с пенальти не промахнулся Арсен Хубулов. На 64-ой минуте преимущество хозяев удвоилось - выход один на один уверенно реализовал Аяз Гулиев. Уже через минуту Лука Джорджевич после подачи Виктора Альвареса сократил отставание до минимального, но на большее туляков не хватило.

В турнирной таблице «Арсенал» занимает сейчас 9-ое место. В пятницу, 27-го октября, наша команда на своём поле примет ЦСКА. Начало встречи в 19-30.
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