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НОВОСТИ | Общество



23.10.2017 15:43 В этот день 1941 года был создан Тульский рабочий полк
Вести-Тула

В этот день 1941 года был создан Тульский рабочий полк

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23 октября - особый день в истории Тулы: на него приходится годовщина создания в 1941-м году Тульского рабочего полка под командованием капитана НКВД Анатолия Горшкова. По сути это было народное ополчение, сформированное в основном из рабочих, стойко защищавших родной город и южные подступы к Москве.

Туляки показали образцы высочайшего героизма. Не случайно в Приказе Сталина от 7 ноября 1942 года они поставлены в один ряд с героями обороны Москвы, Ленинграда, Сталинграда, Севастополя и Одессы. В начале 1942 года Тульский рабочий полк вошел в состав действующей армии и дошел до Кенигсберга.











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