НОВОСТИ | Общество







23.10.2017 15:26 За уборку Тулы зимой ответит «Спецавтохозяйство» Вести-Тула





| фото |



Двенадцать из них переоборудованы для россыпи реагента, приспособлены и для того, чтобы во время движения обрабатывать реагентом остановочные площадки. Еще 75 единиц техники будут предоставлять на нужды коммунальщиков предприятия города.



Определилась организация, которая будет осуществлять работы по уборке Тулы. Это «Спецавтохозяйство». Его специалисты уже приступили к переоборудованию 93-х единиц специализированной техники для эксплуатации в зимний период, в том числе 25 тракторов МТЗ, восемь мини-тракторов (осуществляют уборку тротуаров), пять снегопогрузчиков, грейдеры, тракторы и 47 комбинированных дорожных машин.Двенадцать из них переоборудованы для россыпи реагента, приспособлены и для того, чтобы во время движения обрабатывать реагентом остановочные площадки. Еще 75 единиц техники будут предоставлять на нужды коммунальщиков предприятия города.

Читать @gtrktula

















