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|23.10.2017 15:26 За уборку Тулы зимой ответит «Спецавтохозяйство»
|Вести-Тула
Определилась организация, которая будет осуществлять работы по уборке Тулы. Это «Спецавтохозяйство». Его специалисты уже приступили к переоборудованию 93-х единиц специализированной техники для эксплуатации в зимний период, в том числе 25 тракторов МТЗ, восемь мини-тракторов (осуществляют уборку тротуаров), пять снегопогрузчиков, грейдеры, тракторы и 47 комбинированных дорожных машин.
Двенадцать из них переоборудованы для россыпи реагента, приспособлены и для того, чтобы во время движения обрабатывать реагентом остановочные площадки. Еще 75 единиц техники будут предоставлять на нужды коммунальщиков предприятия города.
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