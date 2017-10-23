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23.10.2017 14:52 В Туле резко уменьшилось число жалоб на проблемы с отоплением Вести-Тула





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Также поднималась и ещё одна «горячая» тема: отопление в жилых домах. Со слов заместителя главы администрации города по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Романа Мурзина, тепло зашло во все 3098 многоквартирных дома. Однако телефоны горячей линии по отопительному сезону продолжают работать, их можно найти на сайте городской администрации.



Как рассказал Мурзин, «основной пик обращений – примерно по 500 в день – пришелся на период 2-6 октября. Каждое обращение было отработано сотрудниками администрации Тулы совместно с управляющими компаниями и теплоснабжающими организациями. В настоящее время количество обращений резко снизилось - фиксируем 30 обращений в день по городу. Это локальные проблемы».



Убираем листву, а вместе с этим и начинаем готовить пескосмесь и реагенты. Ночная минусовая температура вносит коррективы в работу коммунальных служб. Особенно в местах утечек на инженерных сетях, там уже образуется устойчивая ледяная корка. О таких утечках нужно незамедлительно сообщать – отметил первый заместитель главы администрации города Владислав Галкин на оперативном совещании.Также поднималась и ещё одна «горячая» тема: отопление в жилых домах. Со слов заместителя главы администрации города по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Романа Мурзина, тепло зашло во все 3098 многоквартирных дома. Однако телефоны горячей линии по отопительному сезону продолжают работать, их можно найти на сайте городской администрации.Как рассказал Мурзин, «основной пик обращений – примерно по 500 в день – пришелся на период 2-6 октября. Каждое обращение было отработано сотрудниками администрации Тулы совместно с управляющими компаниями и теплоснабжающими организациями. В настоящее время количество обращений резко снизилось - фиксируем 30 обращений в день по городу. Это локальные проблемы».







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