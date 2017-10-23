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23.10.2017 12:48 Всех участников дорожного движения приглашают сдать кровь Вести-Тула





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По 27 октября 2017 года включительно добровольные доноры будут сдавать кровь для тех, кто попал в тяжелые дорожные аварии. Всех, готовых безвозмездно прийти на помощь пострадавшим, с восьми утра ждут в областной станции переливания крови:



г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д.56, тел. (4872) 31-22-63, прием с 8.00 до 12.30;

г. Тула, ул. Майская, д. 3, тел. (4872) 48-21-37, прием с 8.00 до 12.00;

г. Новомосковск, ул. Чапаева, 12А, тел. (48762) 6-28-67, прием с 8.00 до 13.00;

г. Ефремов, ул. Дружбы, д.9Б, тел. (48741) 5-56-10, прием с 8.00 до 13.00.



Сегодня на территории Тульской области в очередной раз стартует акция «АвтоМотоДонор». К участию приглашаются все участники дорожного движения: автомобилисты, мотоциклисты, велосипедисты и пешеходы.По 27 октября 2017 года включительно добровольные доноры будут сдавать кровь для тех, кто попал в тяжелые дорожные аварии. Всех, готовых безвозмездно прийти на помощь пострадавшим, с восьми утра ждут в областной станции переливания крови:г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д.56, тел. (4872) 31-22-63, прием с 8.00 до 12.30;г. Тула, ул. Майская, д. 3, тел. (4872) 48-21-37, прием с 8.00 до 12.00;г. Новомосковск, ул. Чапаева, 12А, тел. (48762) 6-28-67, прием с 8.00 до 13.00;г. Ефремов, ул. Дружбы, д.9Б, тел. (48741) 5-56-10, прием с 8.00 до 13.00.

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