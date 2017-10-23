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НОВОСТИ | Общество



23.10.2017 11:27 Лучшей комедией фестиваля «Улыбнись, Россия!» назван фильм «Жили-были»
София Гафарова

Лучшей комедией фестиваля «Улыбнись, Россия!» назван фильм «Жили-были»

| фото |
В Туле кинофестиваль «Улыбнись, Россия!» проходит в шестой раз, и с каждым годом он становится все больше любим туляками. Ведь главным судьей в конкурсе комедий остается зритель. В этом году предстояло оценить 37 картин фестиваля.

Вместе со зрителями конкурсные фильмы оценивало и профессиональное жюри. Кстати, впервые в него вошли две тульские журналистки. И вот финал. Церемонию открыл губернатор области Алексей Дюмин: «Я не могу сегодня не сказать о нашем президенте, которого мы все любим и уважаем. Если бы не он, то этого фестиваля бы не было. Речь идёт о президенте фестиваля «Улыбнись, Россия!» Алле Ильиничне Суриковой. Хочу ей сказать отдельное спасибо за то, что она делает для всех нас».

В этом году впервые за «Улыбку России» соревновались зарубежные фильмы. Призами фестиваля были награждены картины из Италии, Таджикистана, Казахстана, Армении, Беларуси. Лучшей зарубежной комедией жюри признало французский фильм «Безумные соседи». Нешуточная борьба развернулась у отечественных комедий. Жюри щедро отметило одиннадцать. В выборе лучшей комедии мнение зрителей совпало с мнением специалистов. Лучшей комедией кинофестиваля был назван фильм «Жили-были». Приз вручили исполнительнице главной роли Ирине Розановой.

Пока живёшь – почаще смейся, призывает кинофестиваль. Это значит что, несмотря на то, что кинопраздник закончился, надо продолжать смотреть комедии. По крайней мере, до следующего года, до нового фестиваля.
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