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НОВОСТИ | Общество



23.10.2017 10:59 Решить проблему с пробками в Туле быстро не получится
Вести-Тула

Решить проблему с пробками в Туле быстро не получится

| фото |
В центре Тулы появится парковка на 150 мест. Её организовывают на улице Благовещенской для местных жителей, которые будут парковать свой личный транспорт как резиденты, и для туристов, а также всех желающих прогуляться по тульской набережной. Реализация этого масштабного проекта в самом разгаре. Вот уже больше месяца улица Металлистов закрыта, и многие туляки из-за этого жалуются на пробки в центре города.

«Я тоже езжу по городу, не летаю, - заметил губернатор Алексей Дюмин. - В часы пиковой нагрузки есть мелкие ДТП. Я еду в одну сторону на какое-то мероприятие, минут через 20 – обратно, но сотрудников ещё нет на месте аварии. Надо активизировать работу наших специальных служб, особенно в часы пиковой нагрузки. Я свои обещания сдержал: инвестор есть, техника есть, рабочие есть. Попрошу больше участия всех».

Война, объявленная пробкам в городе – задача первостепенная, но решить её быстро не получится. Для этого в Туле необходимо возвести ряд новых транспортных развязок. В следующем году, со слов главы администрации, начнётся строительство второй очереди Восточного обвода, планируется расширение улицы Ложевая. Сильно разгрузит центр и новый мост через Упу. Проект, который появился много лет назад, но только сейчас сдвинулся с мёртвой точки.

Как сообщил глава администрации города Тулы Евгений Авилов, «все вопросы, связанные с выделением земли для строительства моста и передачи инвесторам, практически решены. На сегодняшний момент у нас есть концессионное соглашение от инвестора. В следующем году он приступит к проектированию. Задача такая, чтобы в следующем году начался первый этап строительства».















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