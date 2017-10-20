НОВОСТИ | Общество







20.10.2017 16:31 На Доме Дворянского собрания появилась табличка "Вести-Тула"





| фото |



«Генрих Гиндес – наш учитель, наставник, друг. Именно он в 1990-е годы вывел на сцену тульские коллективы, тульских исполнителей – Говорит директор Тульской областной филармонии имени И.А. Михайловского Елена Руднева. – Гиндес всегда мечтал о том, чтобы в здании Дворянского собрания проходили концерты коллективов филармонии».



Спустя век на Дом Дворянского собрания вернулась назывная доска. Она указывает на то, что это объект культурного наследия федерального значения. Торжественное открытие вывески состоялось в день рождения композитора и дирижера Генриха Гиндеса, известного музыканта, который руководил Тульской областной филармонией на протяжении 10 лет.«Генрих Гиндес – наш учитель, наставник, друг. Именно он в 1990-е годы вывел на сцену тульские коллективы, тульских исполнителей – Говорит директор Тульской областной филармонии имени И.А. Михайловского Елена Руднева. – Гиндес всегда мечтал о том, чтобы в здании Дворянского собрания проходили концерты коллективов филармонии».











Читать @gtrktula

















