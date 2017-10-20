|
|
|
|20.10.2017 16:31 На Доме Дворянского собрания появилась табличка
|"Вести-Тула"
Спустя век на Дом Дворянского собрания вернулась назывная доска. Она указывает на то, что это объект культурного наследия федерального значения. Торжественное открытие вывески состоялось в день рождения композитора и дирижера Генриха Гиндеса, известного музыканта, который руководил Тульской областной филармонией на протяжении 10 лет.
«Генрих Гиндес – наш учитель, наставник, друг. Именно он в 1990-е годы вывел на сцену тульские коллективы, тульских исполнителей – Говорит директор Тульской областной филармонии имени И.А. Михайловского Елена Руднева. – Гиндес всегда мечтал о том, чтобы в здании Дворянского собрания проходили концерты коллективов филармонии».
|
|