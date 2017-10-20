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НОВОСТИ | Общество



20.10.2017 19:14 Туляки смогли задать вопросы известному астрологу
"Вести-Тула"



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От него всегда ждут предсказаний будущего. И он, как правило, оправдывает ожидания. Сегодня в Тулу приехал Павел Глоба. Он стал специальным гостем фестиваля кинокомедии «Улыбнись, Россия!». Встреча проходила в Тульском кремле.

Сам Глоба ценит юмор, и считает, что в жизни повод для смеха есть всегда. Даже в очень непростых ситуациях. И, конечно, без глобальных вопросов главному астрологу страны не обошлось. Его спрашивали о предстоящих выборах президента, о прогнозах на будущий год, и о том, что ожидает наш город.

«Для того, чтобы сделать прогноз, нужна изначальна точка отсчета. – Говорит Павел Глоба. – Для Тулы сделать это достаточно тяжело, так как точной даты основания нет. Я знаю, что ваш город упоминается в летописях вместе с Москвой. Танцевать не от чего, только от года. Мне конечно же хотелось бы сделать прогноз для Тулы».















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