Отцы и дети:
Отравление метанолом
Матвей:
Путь к жизни
Зарплата чиновников:
Все лучшее - детям
Платная парковка:
Ушли в минус


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



20.10.2017 19:02 У тульских автомобилистов назревает «резиновый вопрос»
Татьяна Смирнова



| фото |
Крутить баранку в автошколах научили всех. Техническое же состояние машины знают единицы. Не секрет – не у каждого водителя в багажнике найдется элементарный набор инструментов. Так что автосервисы сегодня в горе.

Чуть ли не на каждом углу – особенно в разгар сезонной смены колес – профессионалы и просто любители подзаработать предлагают свои услуги. Сразу встает вопрос – все ли сервисы одинаково полезны?

«Летние шины жесткие. Они созданы для того, чтобы резина не плавилась при плюсовых температурах. Зимняя резина гораздо более мягкая. Она позволяет значительно сократить тормозной путь при отрицательных температурах», - говорит директор станции технического обслуживания Максим Новиков.

Разумеется, назвать точную дату смену резины, нельзя. ГИБДД рекомендует переобуваться в период, когда среднесуточная температура воздуха снизится до отметки 5-7 градусов тепла. Судя по прогнозу – пора. К тому же, уже в ближайшие дни синоптики обещают отрицательную температуру и снег. Большая часть тульских водителей, встреченная нами, люди ответственные.

Пока ажиотажа в сервисах не наблюдается. Переобуваются только самые ответственные, рекомендуя поспешить и остальным. Чтобы первые же заморозки не превратились в день жестянщика.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.