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20.10.2017 19:02 У тульских автомобилистов назревает «резиновый вопрос» Татьяна Смирнова





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Чуть ли не на каждом углу – особенно в разгар сезонной смены колес – профессионалы и просто любители подзаработать предлагают свои услуги. Сразу встает вопрос – все ли сервисы одинаково полезны?



«Летние шины жесткие. Они созданы для того, чтобы резина не плавилась при плюсовых температурах. Зимняя резина гораздо более мягкая. Она позволяет значительно сократить тормозной путь при отрицательных температурах», - говорит директор станции технического обслуживания Максим Новиков.



Разумеется, назвать точную дату смену резины, нельзя. ГИБДД рекомендует переобуваться в период, когда среднесуточная температура воздуха снизится до отметки 5-7 градусов тепла. Судя по прогнозу – пора. К тому же, уже в ближайшие дни синоптики обещают отрицательную температуру и снег. Большая часть тульских водителей, встреченная нами, люди ответственные.



Пока ажиотажа в сервисах не наблюдается. Переобуваются только самые ответственные, рекомендуя поспешить и остальным. Чтобы первые же заморозки не превратились в день жестянщика.

Крутить баранку в автошколах научили всех. Техническое же состояние машины знают единицы. Не секрет – не у каждого водителя в багажнике найдется элементарный набор инструментов. Так что автосервисы сегодня в горе.Чуть ли не на каждом углу – особенно в разгар сезонной смены колес – профессионалы и просто любители подзаработать предлагают свои услуги. Сразу встает вопрос – все ли сервисы одинаково полезны?«Летние шины жесткие. Они созданы для того, чтобы резина не плавилась при плюсовых температурах. Зимняя резина гораздо более мягкая. Она позволяет значительно сократить тормозной путь при отрицательных температурах», - говорит директор станции технического обслуживания Максим Новиков.Разумеется, назвать точную дату смену резины, нельзя. ГИБДД рекомендует переобуваться в период, когда среднесуточная температура воздуха снизится до отметки 5-7 градусов тепла. Судя по прогнозу – пора. К тому же, уже в ближайшие дни синоптики обещают отрицательную температуру и снег. Большая часть тульских водителей, встреченная нами, люди ответственные.Пока ажиотажа в сервисах не наблюдается. Переобуваются только самые ответственные, рекомендуя поспешить и остальным. Чтобы первые же заморозки не превратились в день жестянщика.









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