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20.10.2017 18:48 Треть обращений туляков к губернатору, связана со сферой ЖКХ "Вести-Тула"





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Так, уже в следующем году в поселке Бородинском Киреевского района отремонтируют очистные, а в микрорайоне Красная Узловая одноименного города жители получат чистую воду вместо сегодняшней ржавой.



Как отметил глава региона, «…в этом году поступило более 22 тысяч обращений, треть из которых связана с ЖКХ. Проблемы в этой сфере острые. Они напрямую связаны с жизнью в нормальных условиях наших граждан. Поэтому они должны находиться в приоритете. Какими бы сложными они не были, их необходимо решать».



Газификация жилых домов, обеспечение холодным и горячим водоснабжением, очистные сооружения. Сегодня губернатор Алексей Дюмин провел очередное совещание по обращениям туляков. Многим из вопросов нашли окончательные решения.Так, уже в следующем году в поселке Бородинском Киреевского района отремонтируют очистные, а в микрорайоне Красная Узловая одноименного города жители получат чистую воду вместо сегодняшней ржавой.Как отметил глава региона, «…в этом году поступило более 22 тысяч обращений, треть из которых связана с ЖКХ. Проблемы в этой сфере острые. Они напрямую связаны с жизнью в нормальных условиях наших граждан. Поэтому они должны находиться в приоритете. Какими бы сложными они не были, их необходимо решать».









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