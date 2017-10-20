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20.10.2017 18:34 На площади Ленина появится каток с искусственным льдом "Вести-Тула"





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Откроют каток 1 декабря, и работать он будет до 1 марта. А значит, никакие сюрпризы и капризы погоды на его покрытие не повлияют. А для того, чтобы создать новогоднее настроение в городе, власти приготовили и ещё один сюрприз, который прибудет в Тулу из Великого Устюга. «У нас есть информация, что в декабре Тулу должен посетить настоящий Дед Мороз», - сказал глава администрации Тулы Евгений Авилов.



В Туле начали подготовку к зимним праздниками. Ноу-хау этого года – губернский каток с искусственным льдом на площади Ленина, который будет создан по инициативе главы региона Алексея Дюмина. Его установят напротив памятника прянику. Кстати пряничной будет и вся тематика новогодних украшений площади и города.Откроют каток 1 декабря, и работать он будет до 1 марта. А значит, никакие сюрпризы и капризы погоды на его покрытие не повлияют. А для того, чтобы создать новогоднее настроение в городе, власти приготовили и ещё один сюрприз, который прибудет в Тулу из Великого Устюга. «У нас есть информация, что в декабре Тулу должен посетить настоящий Дед Мороз», - сказал глава администрации Тулы Евгений Авилов.









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