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20.10.2017 18:23 В Тульской области осудили мужчину, избившего фельдшера "Вести-Тула"





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Суд установил, что 29 сентября этого года примерно в 16.00 часов Николай Севастьянов, будучи в состоянии алкогольного опьянения сидел на лавочке у подъезда дома по улице Толстого города Кимовска, куда в это время по вызову к больной приехали два фельдшера скорой помощи. В ответ на грубое нецензурное высказывание Севастьянова молодой врач сделала ему замечание. Мужчина в ответ нанес ей один удар головой в область лица и не менее двух ударов кулаками по спине, что видел водитель скорой помощи.



В ходе судебного заседания Севастьянов полностью раскаялся в содеянном и извинился перед потерпевшей. Приговором суда ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 8 месяцев.







В Кимовске осужден 62-летний местный житель за избиение фельдшера скорой помощи. Об этом происшествии мы рассказывали в наших выпусках.Суд установил, что 29 сентября этого года примерно в 16.00 часов Николай Севастьянов, будучи в состоянии алкогольного опьянения сидел на лавочке у подъезда дома по улице Толстого города Кимовска, куда в это время по вызову к больной приехали два фельдшера скорой помощи. В ответ на грубое нецензурное высказывание Севастьянова молодой врач сделала ему замечание. Мужчина в ответ нанес ей один удар головой в область лица и не менее двух ударов кулаками по спине, что видел водитель скорой помощи.В ходе судебного заседания Севастьянов полностью раскаялся в содеянном и извинился перед потерпевшей. Приговором суда ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 8 месяцев.

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