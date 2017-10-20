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20.10.2017 17:34 Тула продолжает покорять столицу Всемирного фестиваля молодежи Виталий Моторин





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Тульские флешмобы на этом фестивале запомнились, пожалуй, всем. Их исполнителей, зайдя в гости, можно застать за зарядкой и растяжкой, они уже и сами не помнят, сколько раз исполняли свой ставший знаменитым тут номер.



Если хорошо выступать на спортивных соревнованиях в Сочи можно стать настоящей звездой. Это главная сцена фестиваля. Около нее традиционно собираются те, кто любит потанцевать. Ведь каждый вечер здесь проходят просто невероятные по красоте дискотеки. Кроме этого на нее периодически поднимаются те, кто отличился на фестивале в том или ином спортивном аспекте. Накануне этой чести удостоились сразу несколько ребят из Тулы.



«На самом деле было очень тяжело. Болела спина, руки, ноги. Я провел четыре поединка. Один проиграл и потом два выиграл и занял третье место. Фестиваль мне очень понравился, была группа поддержки из Тулы», - рассказывает бронзовый призер соревнований Всемирного фестиваля молодежи и студентов по масс-реслингу Гасан Дилиев.



Награждение рядом с олимпийским факелом, проживание в комнатах чемпионов. Прошедшая больше трех лет назад олимпиада в Сочи все еще подпитывает своей энергетикой всех, кто здесь окажется.





Хорошая, комфортная и светлая комната. Казалось бы, на этом все, но в Сочи удивительное найти можно даже в обычном гостиничном номере. Живут участники сочинского фестиваля молодежи и студентов вот в таких небольших мини гостиницах. Во дворе есть бассейн и пальмы, а знамениты эти постройки тем, что в них размещались спортсмены, приехавшие на олимпиаду 2014 года, что придает студентам дополнительные эмоции от этого места.Тульские флешмобы на этом фестивале запомнились, пожалуй, всем. Их исполнителей, зайдя в гости, можно застать за зарядкой и растяжкой, они уже и сами не помнят, сколько раз исполняли свой ставший знаменитым тут номер.Если хорошо выступать на спортивных соревнованиях в Сочи можно стать настоящей звездой. Это главная сцена фестиваля. Около нее традиционно собираются те, кто любит потанцевать. Ведь каждый вечер здесь проходят просто невероятные по красоте дискотеки. Кроме этого на нее периодически поднимаются те, кто отличился на фестивале в том или ином спортивном аспекте. Накануне этой чести удостоились сразу несколько ребят из Тулы.«На самом деле было очень тяжело. Болела спина, руки, ноги. Я провел четыре поединка. Один проиграл и потом два выиграл и занял третье место. Фестиваль мне очень понравился, была группа поддержки из Тулы», - рассказывает бронзовый призер соревнований Всемирного фестиваля молодежи и студентов по масс-реслингу Гасан Дилиев.Награждение рядом с олимпийским факелом, проживание в комнатах чемпионов. Прошедшая больше трех лет назад олимпиада в Сочи все еще подпитывает своей энергетикой всех, кто здесь окажется.









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