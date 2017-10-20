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20.10.2017 16:28 Сотрудники Госавтоинспекции перестанут выдавать участникам аварий справки о ДТП "Вести-Тула"





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Теперь сотрудники Госавтоинспекции перестанут выдавать участникам аварий справки о ДТП. Вся информация, которая раньше фиксировалась в этом документе, а именно: о владельце транспортного средства, причиненном ущербе, будет внесена в, так называемые, определения. Заполнять их будут также на месте. Но задача эта ложиться на самих участников происшествия, а не инспекторов, как было раньше.



Как рассказала заместитель начальника отдела организационно-аналитической работы и пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Тульской области Елена Шалагинова, «…нужно будет самостоятельно и как можно более подробно заполнять бланки. Указывать водителей, марки транспортных средств, какие повреждения получены».



Сегодня вступил в силу новый регламент оформления дорожно-транспортных аварий. И это сразу вызвало массу неоднозначных откликов у автовладельцев.Теперь сотрудники Госавтоинспекции перестанут выдавать участникам аварий справки о ДТП. Вся информация, которая раньше фиксировалась в этом документе, а именно: о владельце транспортного средства, причиненном ущербе, будет внесена в, так называемые, определения. Заполнять их будут также на месте. Но задача эта ложиться на самих участников происшествия, а не инспекторов, как было раньше.Как рассказала заместитель начальника отдела организационно-аналитической работы и пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Тульской области Елена Шалагинова, «…нужно будет самостоятельно и как можно более подробно заполнять бланки. Указывать водителей, марки транспортных средств, какие повреждения получены».









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