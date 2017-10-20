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20.10.2017 15:44 Занятия в Болоховской школе №2 возобновятся после каникул "Вести-Тула"





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Сегодня стало известно, что возбудителем заболевания стала бактерия микоплазма, сейчас в школе осуществлен полный комплекс противоэпидемических мероприятий, проведена дезинфекция как с помощью специальных средств, так и с использованием бактерицидных облучателей.



Сотрудники Роспортебнадзора сообщают, что школа сейчас свободна от инфекции и после каникул родители могут без опасений отправлять своих детей на занятия. Однако, чисто теоретически, возможны и о новые случаи заболеваний среди учащихся, которые уже заразились и находятся в стадии инкубации.







Девять случаев заболеваний внебольничными пневмониями среди детей разных классов зарегистрировано в настоящий момент Болоховской школе №2. К счастью, тяжелых форм заболеваний не выявлено.Сегодня стало известно, что возбудителем заболевания стала бактерия микоплазма, сейчас в школе осуществлен полный комплекс противоэпидемических мероприятий, проведена дезинфекция как с помощью специальных средств, так и с использованием бактерицидных облучателей.Сотрудники Роспортебнадзора сообщают, что школа сейчас свободна от инфекции и после каникул родители могут без опасений отправлять своих детей на занятия. Однако, чисто теоретически, возможны и о новые случаи заболеваний среди учащихся, которые уже заразились и находятся в стадии инкубации.

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