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20.10.2017 14:53 Гендиректору «Туламашзавода» Евгению Дронову исполнилось 70 лет Елена Панова





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«46 лет проработал в оружейном производстве. Удалось освоить, «поставить на крыло» свыше 30 видов нового вооружения», - рассказывает генеральный директор АО «АК «Туламашзавод» Евгений Дронов.



Раньше для выпуска таких деталей нужно было не меньше 20 станков. Теперь с задачей справляется всего один. Техника шагнула далеко вперед. И это понимал Евгений Дронов, когда вначале 2000-х принял должность директора завода. Он заявил, что предприятие не будет выживать, а только развиваться и идти вперед, потому сделал ставку на реконструкцию завода.



Сейчас на машиностроительном производят технику, равной которой нет в мире. Корабельная пушка «Дуэт» – собственная разработка. Знаменитый «Панцирь» придумали на тульском КБП, а производят здесь, как и не менее известный зенитно-ракетный комплекс «Каштан» для обороны воздушных целей.



«Сейчас в этом производстве выполняется заказ для строительства Керченского моста в Крым. Этот заказ для нас весомый не в денежном, а моральном отношении», – поясняет Евгений Дронов.



И это еще одна победа тульского машиностроительного. Для Дронова всегда было важно продолжать традиции тульских оружейников. В плотном рабочем графике он все же находит немного времени для любимых занятий. И, конечно, для семьи. «У меня есть большое желание, чтобы мой внук продолжил дело деда. Он хочет быть конструктором вооружения», - рассказал Дронов.



Он никогда не рассказывает только о себе, а всегда в контексте со своим предприятием. И это не удивительно. 35 лет назад Евгений Дронов перешагнул порог Машзавода, буквально перейдя на другую сторону улицы. До этого трудился на соседнем оружейном - сначала мастером, потом начальником цеха. Хотя с детства мечтал стать офицером, как и его отец - фронтовик, прошедший всю войну. Он хотел поступать в артиллерийское училище, но не сложилось. Зато с оружейным делом оказалась связана вся его жизнь.«46 лет проработал в оружейном производстве. Удалось освоить, «поставить на крыло» свыше 30 видов нового вооружения», - рассказывает генеральный директор АО «АК «Туламашзавод» Евгений Дронов.Раньше для выпуска таких деталей нужно было не меньше 20 станков. Теперь с задачей справляется всего один. Техника шагнула далеко вперед. И это понимал Евгений Дронов, когда вначале 2000-х принял должность директора завода. Он заявил, что предприятие не будет выживать, а только развиваться и идти вперед, потому сделал ставку на реконструкцию завода.Сейчас на машиностроительном производят технику, равной которой нет в мире. Корабельная пушка «Дуэт» – собственная разработка. Знаменитый «Панцирь» придумали на тульском КБП, а производят здесь, как и не менее известный зенитно-ракетный комплекс «Каштан» для обороны воздушных целей.«Сейчас в этом производстве выполняется заказ для строительства Керченского моста в Крым. Этот заказ для нас весомый не в денежном, а моральном отношении», – поясняет Евгений Дронов.И это еще одна победа тульского машиностроительного. Для Дронова всегда было важно продолжать традиции тульских оружейников. В плотном рабочем графике он все же находит немного времени для любимых занятий. И, конечно, для семьи. «У меня есть большое желание, чтобы мой внук продолжил дело деда. Он хочет быть конструктором вооружения», - рассказал Дронов.





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