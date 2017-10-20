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НОВОСТИ | Общество



20.10.2017 14:14 В тульской гимназии №1 встретили гостей из Китая
Вести-Тула

В тульской гимназии №1 встретили гостей из Китая

| фото |
Начали с китайского дракона, а закончили нашим хлебом-солью. Гимназия №1 сегодня встречает китайскую делегацию из города Дэян, провинция Сычуань. Четверо детей в течение недели познакомятся с Россией, а именно: посетят «Ясную Поляну», наш кремль, музей «Тульские древности», отправятся на экскурсию в столицу и собственными руками попробуют изготовить тульский пряник.

Практика у ребят началась уже с сегодняшнего дня, их первый урок в Туле – урок технологии, на котором они в технике декупаж изготавливали самовар. Китайский язык в гимназии дети изучают уже третий год.

Как рассказал директор гимназии №1 Алексей Пономарёв, «мы разработали международную программу. Самые тесные отношения у нас с Италией, в лагерь мы ездим уже 23 года. В институте Лунарди наши ребята могут проходить практику, получать образование. На фестивале детства и юношества Парма в свое время мы заработали золотую и серебряную медали. Есть отношения с Францией, США, Чехией, Болгарией. Знаем, что нами заинтересовалась Япония. С удовольствием будем поддерживать с ними отношения».
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