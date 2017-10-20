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|20.10.2017 12:52 Администрация Тулы взяла на вооружение новую концепцию освещения города
|Вести-Тула
Администрация Тулы берет на вооружение новую концепцию освещения города, которая придаст большую привлекательность оружейной столице для горожан и туристов.
Речь идет об одиннадцати центральных улицах: проспектах Ленина и Красноармейском, улицах Советской, Октябрьской, Ложевой, Первомайской, Пролетарской, Менделеевской, Фридриха Энгельса и еще нескольких. Наиболее значимые здания на них станут самыми яркими «точками», остальные будут менее интенсивно подсвечены.
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