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20.10.2017 17:40 «Ростелеком» подключил к интернету 323 объекта здравоохранения в Тульском регионе Вести-Тула





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Ранее, на первом этапе проекта, «Ростелеком» при поддержке Министерства по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области за короткий срок построил каналы связи для 27 ФАП на территории Арсеньевского и Одоевского районов.



Директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов:

«Строительство оптических сетей передачи данных для медицинских учреждений – важная задача, которую реализует наша компания в рамках национального проекта в области здравоохранения. Доступ к интернету позволит врачам использовать возможности современной телемедицины в отдаленных уголках области. А это значит, что жители небольших населенных пунктов смогут получать квалифицированную помощь врачей без выезда в областной центр. Все это будет способствовать повышению доступности медицинских услуг, улучшению качества жизни людей».



Стабильное подключение к интернету на скорости до 10 Мбит/с позволит объектам здравоохранения иметь постоянный доступ к единой государственной информационной системе (ЕГИСЗ). Внедрение ЕГИСЗ позволяет перевести в электронный вид большинство бизнес-процессов лечебно-профилактических учреждений: введение электронных медицинских карт, электронный учет временной нетрудоспособности, экспертиза качества лечения, взаимодействие с аптеками и многое другое.



В октябре 2016 года «Ростелеком» заключил контракт с правительством Тульской области на подключение к интернету фельдшерских акушерских пунктов (ФАП) региона. В настоящее время «Ростелеком» завершил второй этап проекта, обеспечив каналами связи 296 объектов. Всего оператор подключил к интернету 323 ФАП на территории Тульской области. Для этого специалисты компании проложили свыше 250 км волоконно-оптического кабеля. До конца 2017 года «Ростелеком» завершит строительство каналов связи еще для 11-ти ФАП в области.Ранее, на первом этапе проекта, «Ростелеком» при поддержке Министерства по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области за короткий срок построил каналы связи для 27 ФАП на территории Арсеньевского и Одоевского районов.Директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов:«Строительство оптических сетей передачи данных для медицинских учреждений – важная задача, которую реализует наша компания в рамках национального проекта в области здравоохранения. Доступ к интернету позволит врачам использовать возможности современной телемедицины в отдаленных уголках области. А это значит, что жители небольших населенных пунктов смогут получать квалифицированную помощь врачей без выезда в областной центр. Все это будет способствовать повышению доступности медицинских услуг, улучшению качества жизни людей».Стабильное подключение к интернету на скорости до 10 Мбит/с позволит объектам здравоохранения иметь постоянный доступ к единой государственной информационной системе (ЕГИСЗ). Внедрение ЕГИСЗ позволяет перевести в электронный вид большинство бизнес-процессов лечебно-профилактических учреждений: введение электронных медицинских карт, электронный учет временной нетрудоспособности, экспертиза качества лечения, взаимодействие с аптеками и многое другое.

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