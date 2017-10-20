Неизбежное:
Капремонт дорожает
Платная парковка:
Ушли в минус
Тульская набережная:
Проект-адреналин
Чудо-коза:
Молоко-мороженое


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



20.10.2017 17:40 «Ростелеком» подключил к интернету 323 объекта здравоохранения в Тульском регионе
Вести-Тула

«Ростелеком» подключил к интернету 323 объекта здравоохранения в Тульском регионе

| фото |
В октябре 2016 года «Ростелеком» заключил контракт с правительством Тульской области на подключение к интернету фельдшерских акушерских пунктов (ФАП) региона. В настоящее время «Ростелеком» завершил второй этап проекта, обеспечив каналами связи 296 объектов. Всего оператор подключил к интернету 323 ФАП на территории Тульской области. Для этого специалисты компании проложили свыше 250 км волоконно-оптического кабеля. До конца 2017 года «Ростелеком» завершит строительство каналов связи еще для 11-ти ФАП в области.

Ранее, на первом этапе проекта, «Ростелеком» при поддержке Министерства по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области за короткий срок построил каналы связи для 27 ФАП на территории Арсеньевского и Одоевского районов.

Директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов:
«Строительство оптических сетей передачи данных для медицинских учреждений – важная задача, которую реализует наша компания в рамках национального проекта в области здравоохранения. Доступ к интернету позволит врачам использовать возможности современной телемедицины в отдаленных уголках области. А это значит, что жители небольших населенных пунктов смогут получать квалифицированную помощь врачей без выезда в областной центр. Все это будет способствовать повышению доступности медицинских услуг, улучшению качества жизни людей».

Стабильное подключение к интернету на скорости до 10 Мбит/с позволит объектам здравоохранения иметь постоянный доступ к единой государственной информационной системе (ЕГИСЗ). Внедрение ЕГИСЗ позволяет перевести в электронный вид большинство бизнес-процессов лечебно-профилактических учреждений: введение электронных медицинских карт, электронный учет временной нетрудоспособности, экспертиза качества лечения, взаимодействие с аптеками и многое другое.












АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.