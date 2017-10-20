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НОВОСТИ | Общество



20.10.2017 12:14 По программе «Формирование комфортной городской среды» в Алексине благоустроен сквер
Татьяна Смирнова

По программе «Формирование комфортной городской среды» в Алексине благоустроен сквер

| фото |
Асфальтированные дорожки, новые лавочки, урны. О таком сквере жители алексинского микрорайона Бор мечтали долго.

Воплотить задуманное в жизнь помогла программа «Формирование комфортной городской среды». В Алексине на ее реализацию выделено больше 21 миллиона рублей из федерального, областного и муниципального бюджетов. На эти деньги будет благоустроено 14 дворов и 19 общественных территорий.

«Я тоже здесь живу и рад, что в нашем микрорайоне открывается такой уютный сквер, наверное, впервые за 20 лет, - сказал глава администрации Алексина Павел Фёдоров. - В следующем году будем продолжать его благоустраивать, сделаем освещение, поставим ещё лавочки».

Важным условием для формирования плана является участие жителей как в разработке и согласовании проектов, так и в их реализации. Активная позиция алексинцев дает свои результаты - один сквер сдан, ещё два на очереди.

Эту программу партии «Единая Россия» инициировал президент Владимир Владимирович Путин. 25 миллиардов по стране, мы получили 500 миллионов, - сообщил председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов. – Но самое главное, что вы участвуете в этом деле, здесь ваша душа, ваши глаза, руки и надежды».

В этом году в проекте участвуют семь муниципальных образований области. Заканчивается благоустройство 237 объектов. Программа «Формирование комфортной городской среды» запланирована до 2022 года. Кстати, заявки ещё принимают.
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