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НОВОСТИ | Общество



20.10.2017 11:04 На Алексинском химкомбинате завершили борьбу с опасными отходами
Олег Масальский

На Алексинском химкомбинате завершили борьбу с опасными отходами

| фото |
Опасные отходы производства копились на Алексинском химкомбинате не один десяток лет. Причем как на территории самого предприятия, так и за его пределами. Благодаря стараниям прежнего руководителя предприятия Алексея Рогозина в 2012 комбинат вошел в федеральную программу, и работы закипели.

Как рассказал главный инженер ФКП «Алексинский химический комбинат» Владимир Борисенко, «работа разделялась на четыре этапа: создание участка размещения отходов, обезвреживание, снос и монтаж существующих сооружений, инженерных сетей, биологическая рекультивация, очистка территории предприятия и техническая рекультивация отстойников».

В результате за время реализации программы было нейтрализовано свыше 2000 тонн отработанных кислот, обезврежено 537 тонн взрывоопасных веществ. Так же произведен демонтаж ряда старых цехов и хранилищ, что в свою очередь позволило заговорить о строительстве новых производств.

По словам министра промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области Дмитрия Ломовцева, «мы рассчитываем, что мощности предприятия будут максимально эффективно использоваться, будет расширяться научно-исследовательская программа предприятия, в том числе и в направлении производства арамидных нитей».

Методики утилизации отходов и рекультивации земли на Алексинском химкомбинате были разработаны совместно с ведущими вузами страны. Например, очистка прудов-отстойников с нитратом целлюлозы велась по уникальной технологии. Сам отход в итоге превратили в плодородную почву, на которой теперь растет молодой лес. Свои программы по обезвреживанию отходов реализуют и другие предприятия региона, причем сумма затраченных средств измеряется миллиардами.

Как рассказал министр природных ресурсов экологии Тульской области Юрий Панфилов, «общая сумма по соглашению с Минприроды Тульской области всех предприятий превышает 10 миллиардов рублей. В конце 2017 года будем подводить итог – предприятия расскажут, что они сделали».

Естественно, что такая работа по утилизации отходов на предприятиях должна активно вестись не только в Год экологии. Многие это уже понимают, и им природа да и все окружающие отвечают взаимностью.
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