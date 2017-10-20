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20.10.2017 10:21 Специалисты со всего мира обсудили в Туле проблемы малых городов София Гафарова





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Еще в окрестностях города порядка 200 историко-культурных памятников. Поэтому теперь Чекалин хочет прогреметь не как самый малый город. Как рассказал глава администрации Суворовского района Геннадий Сорокин, «планируется построить мост, потому что он затапливаемый, отремонтировать здание музея, отреставрировать здание казначейства. Мы очень хотели бы восстановить Соборную гору, где был сам город Лихвин с его исторической крепостью».



Заявить о себе на весь мир уже получилось у Белева. Сюда едут не только за пастилой, но и увидеть архитектурный ансамбль 17 века. Это три сохранившиеся церкви Спасо-Преображенского, Крестовоздвиженского монастыря, сейчас их восстанавливают. Скоро о Белеве заговорят и как о родине Василия Андреевича Жуковского - начались работы по воссозданию его родового гнезда. Историческую значимость придали себе Венев, Одоев, Богородицк, Крапивна. За это сегодня Тульская область считается примером в решении проблемы развития малых городов, и поэтому именно у нас проводится конференция по этой теме.



«У нас много муниципальных образований, которые хорошо продвинулись в этом. Может быть, не хватает коннекта – чтобы они между собой поговорили», - рассуждает директор департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры РФ Владимир Цветнов.



Как отметили на конференции, у малых городов есть главное преимущество - самобытность. Поэтому восстановление храмов, реставрация усадеб, развитие существующих и создание новых объектов привлечет туристов. Но не одним туризмом будет сыта провинция.



По словам заместителя председателя комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации России Сергея Рыбакова, «инвестор думает о том, не зайти ли ему в малый город, но когда он видит отсутствие инфраструктуры, вялость и апатию жителей, потому что им негде работать, у них низкая зарплата и так далее, то отказывается идти в «убитый» город».



Основа процветания малых городов такая же, как и у больших - развитие экономики и социальной сферы. Тогда и люди перестанут уезжать в мегаполисы, а значит, будет, кому сохранять свою малую родину.



Столицей малых городов назван Чекалин в Суворовском районе. А что мы еще знаем о нем, помимо того, что он самый маленький город страны? Разве археологи только расскажут об уникальном геологическом явлении - Лихвинском разрезе - которому за миллион лет и он занесен в Красную книгу. А историки - о площади, где Дмитрий Пожарский выстраивал войска против поляков.Еще в окрестностях города порядка 200 историко-культурных памятников. Поэтому теперь Чекалин хочет прогреметь не как самый малый город. Как рассказал глава администрации Суворовского района Геннадий Сорокин, «планируется построить мост, потому что он затапливаемый, отремонтировать здание музея, отреставрировать здание казначейства. Мы очень хотели бы восстановить Соборную гору, где был сам город Лихвин с его исторической крепостью».Заявить о себе на весь мир уже получилось у Белева. Сюда едут не только за пастилой, но и увидеть архитектурный ансамбль 17 века. Это три сохранившиеся церкви Спасо-Преображенского, Крестовоздвиженского монастыря, сейчас их восстанавливают. Скоро о Белеве заговорят и как о родине Василия Андреевича Жуковского - начались работы по воссозданию его родового гнезда. Историческую значимость придали себе Венев, Одоев, Богородицк, Крапивна. За это сегодня Тульская область считается примером в решении проблемы развития малых городов, и поэтому именно у нас проводится конференция по этой теме.«У нас много муниципальных образований, которые хорошо продвинулись в этом. Может быть, не хватает коннекта – чтобы они между собой поговорили», - рассуждает директор департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры РФ Владимир Цветнов.Как отметили на конференции, у малых городов есть главное преимущество - самобытность. Поэтому восстановление храмов, реставрация усадеб, развитие существующих и создание новых объектов привлечет туристов. Но не одним туризмом будет сыта провинция.По словам заместителя председателя комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации России Сергея Рыбакова, «инвестор думает о том, не зайти ли ему в малый город, но когда он видит отсутствие инфраструктуры, вялость и апатию жителей, потому что им негде работать, у них низкая зарплата и так далее, то отказывается идти в «убитый» город».Основа процветания малых городов такая же, как и у больших - развитие экономики и социальной сферы. Тогда и люди перестанут уезжать в мегаполисы, а значит, будет, кому сохранять свою малую родину.







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