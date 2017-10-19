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НОВОСТИ | Общество



19.10.2017 19:36 Туляков приглашают на выставку плаката
"Вести-Тула"



| фото |
«С чего начинается Родина?» – это девиз всероссийского конкурса патриотического плаката, который уже в третий раз проходит в Туле. Проект под названием «Россия. Третий путь» зародился на тульской земле в 2013 году. За это время получены тысячи работ из большинства регионов России и стран ближнего зарубежья.

Главная его цель в этом году – привлечение внимания к провинции, значению малой родины, ее популяризации и поддержки. В состав итоговой экспозиции вошли 170 плакатов и постеров 80 авторов. На протяжении семи месяцев участники с помощью своих таких непохожих и многогранных работ собирали образ страны из ее отдельных фрагментов.

Как рассказал заместитель председателя организационного комитета выставки, член Союза художников России Сергей Дорогань, «…в жюри конкурса входят мастера мирового плакатного искусства, причем не только из России, но и из-за рубежа. Поэтому отбор работ был очень жестким».














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