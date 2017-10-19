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НОВОСТИ | Общество



19.10.2017 19:16 В Щёкине прошёл спортивный праздник для детей с ограниченными возможностями
Алексей Еремин



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Цель состязаний «Всё в твоих руках» не выявить сильнейших, а сплотить ребят, помочь найти им новых друзей. Главный принцип олимпийский: главное не победа, главное участие, а потому проигравших здесь не бывает.

«Очень важно вовлечь ребенка с ограниченными возможностями здоровья во взаимодействие со своими сверстниками. Дети должны понимать, что они ничем не отличаются от обычных ребят», - говорит заместитель директора департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области Наталья Хохлова.

Стартовал праздник с парада участников, которых разделили на несколько команд. Когда же пришло время показать свои лучшие спортивные качества, этим ребятам не было равных. А их воле к победе, спортивному азарту можно только позавидовать.

Мальчишки и девчонки продемонстрировали, как быстро они бегают, как управляются с обручами и мячами, как могут преодолеть все эстафеты. Они и быстрее, и выше, да, и сильнее не только своих сверстников, но и взрослых. Они сильны духом. Эти дети ещё раз доказывают, что нет ничего невозможного.

«Все в твоих руках» - именно так звучит девиз этого детского праздника. И эти маленькие спортсмены в очередной раз доказывают, что их возможности безграничны не только в спорте.















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