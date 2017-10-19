НОВОСТИ | Происшествия







19.10.2017 18:53 Мужчина, подозреваемый в убийстве в Узловой, задержан в Мордовии "Вести-Тула"





| фото |



Как рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Тульской области, «…преступление несколько дней оставалось нераскрытым. Но 18 октября подозреваемый в совершении убийства был задержан на территории республики Мордовия. Именно в тот момент, когда сотрудники полиции выехали к нему по месту жительству, чтобы его задержать, мужчина сам явился в Следственное управление по Республике Мордовия, и написал явку с повинной о совершении преступления. В настоящее время он задержан, доставлен в Тульскую область, с ним работают следователи. Готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу».



Региональное управление следственного комитета продолжает расследование уголовного дела, которое было возбуждено 15 октября. Возле Дома культуры в городе Узловой в этот день было обнаружено тело мужчины.Как рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Тульской области, «…преступление несколько дней оставалось нераскрытым. Но 18 октября подозреваемый в совершении убийства был задержан на территории республики Мордовия. Именно в тот момент, когда сотрудники полиции выехали к нему по месту жительству, чтобы его задержать, мужчина сам явился в Следственное управление по Республике Мордовия, и написал явку с повинной о совершении преступления. В настоящее время он задержан, доставлен в Тульскую область, с ним работают следователи. Готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу».











Читать @gtrktula

















