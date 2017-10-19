НОВОСТИ | Общество







19.10.2017 18:25 Под Новомосковском в ДТП пострадали три человека "Вести-Тула"





| фото |



В 12:15 на телефон «Единой службы спасения-112» поступило сообщение об аварии на трассе «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» в районе посёлка Красный богатырь. Столкнулись «ВАЗ-2107"» и «Рено-Логан».



К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая помощь. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось семь человек личного состава и две единицы техники.







Три человека госпитализировано. Таков итог дорожно-транспортного происшествия, произошедшего сегодня около полудня в Новомосковске.В 12:15 на телефон «Единой службы спасения-112» поступило сообщение об аварии на трассе «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» в районе посёлка Красный богатырь. Столкнулись «ВАЗ-2107"» и «Рено-Логан».К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая помощь. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось семь человек личного состава и две единицы техники.

Читать @gtrktula

















