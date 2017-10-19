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НОВОСТИ | Общество



19.10.2017 16:03 В Туле обсудили вопросы возрождения малых городов и поселений
"Вести-Тула"



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Как помочь малым городам России не потерять свою историческую значимость и более того – развиваться? Ответы на эти вопросы искали участники 8-ой Всероссийской конференции «Сохранение и возрождение малых исторических городов и сельских поселений: проблемы и перспективы. Комплексные программы развития». В ней приняли участие специалисты из 29 регионов России и эксперты из Франции, Германии, Италии.

Как было озвучено на пленарном заседании, Тульская область может стать примером по решению проблемы сохранения исторического наследия в малых поселениях. В последние годы у нас реставрируются памятники культуры и архитектуры, восстанавливаются храмы, благоустраиваются территории исторических поселений. В планах привести в порядок семнадцать объектов культурного и исторического наследия.

Директор департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры РФ Владимир Цветнов отметил, что «…в России много муниципальных образований, которые успешно проводят работу по сохранению и возрождению малых городов и поселений. Важно, чтобы они могли обмениваться опытом».















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