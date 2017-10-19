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19.10.2017 15:54 Алексей Дюмин встретился с генеральным директором Агентства стратегических инициатив "Вести-Тула"





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Речь шла о реализуемых на территории региона инвестиционных проектах и различных целевых моделях разработанных агентством. В тоже время, Тульская область сегодня является генератором достойных практик в различных сферах. В том числе в профобразовании, и их намерены применять в других регионах.



«Мы сегодня были на предприятии, которое является лидером в части внедрения эффективности в результат индивидуального образования. – Говорит генеральный директор «Агентства стратегических инициатив» Светлана Чупшева. – Мне рассказали об истории предприятия, о взаимодействии с колледжами в части формирования требований работодателя, необходимых для того, чтобы студенты выходили из учебных заведений готовыми специалистами».



«Мне хотелось бы получить обратную связь, чтобы вы дали объективную оценку тем направлениям, которые реализуются в регионе», - сказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел сегодня встречу с генеральным директором «Агентства стратегических инициатив» Светланой Чупшевой.Речь шла о реализуемых на территории региона инвестиционных проектах и различных целевых моделях разработанных агентством. В тоже время, Тульская область сегодня является генератором достойных практик в различных сферах. В том числе в профобразовании, и их намерены применять в других регионах.«Мы сегодня были на предприятии, которое является лидером в части внедрения эффективности в результат индивидуального образования. – Говорит генеральный директор «Агентства стратегических инициатив» Светлана Чупшева. – Мне рассказали об истории предприятия, о взаимодействии с колледжами в части формирования требований работодателя, необходимых для того, чтобы студенты выходили из учебных заведений готовыми специалистами».«Мне хотелось бы получить обратную связь, чтобы вы дали объективную оценку тем направлениям, которые реализуются в регионе», - сказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.









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